Erzurum'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma: Polis memuru darbedildi
Erzurum'da ailesiyle seyahat eden bir polis memuru, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı araç sürücüsü tarafından darbedildi. Olay sonrası şüpheli ve yanındaki zanlı gözaltına alındı.
Erzurum'da trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı polis memurunu darbeden şüpheli ile yanındaki zanlı gözaltına alındı.
Ailesiyle seyahat eden polis memuru, 16 ASA 668 plakalı araç sürücüsü R.A. ile E80 kara yolunda yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine R.A. araçta bulunan "sallama" diye tabir edilen bıçakla polis memuruna saldırdı. Polis memuru, üzerindeki tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince, şüpheli R.A. ve araçta bulunan E.D. gözaltına alındı.
Kolunda kırık ve çıkık bulunan polis memuru, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.