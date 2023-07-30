Erzurum'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Özellikle hafta sonlarında düğün ve sünnet konvoyları ile piknikçilerin yoğun olarak kullandığı Abdurrahman Gazi Mezarlığı ve Türbesi yolunda sıkça kazalar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.