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Erzurum'da Trafik Kazası: Kaplan Çifti Yaralandı

Erzurum'da Trafik Kazası: Kaplan Çifti Yaralandı
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Erzurum'da hasta ziyareti için yola çıkan Selçuk ve Zilfinur Kaplan çiftinin bulunduğu otomobile kamyon çarptı. Yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.

ERZURUM'da kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Selçuk Kaplan ile eşi Zilfinur Kaplan yaralandı. Kaplan çifti, hasta görmek için yola çıktıkları hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Palandöken ilçesi Kosova Caddesi kavşağında meydana geldi. Eşi Zilfinur Kaplan ile şehir hastanesine hasta ziyaretine gitmek için yola çıkan Selçuk Kaplan yönetimindeki 25 ABG 328 plakalı otomobile, ışıklardan geçerken sağ şeritten gelen İlhan Selçuk idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, otomobil ters dönüp kara yolunda bir süre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, trafik ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen kişilerin yardımı ile otomobilden çıkarılan Kaplan çifti, ambulansla hasta görmek için yola çıktıkları hastanenin acil servisine kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri de yola dökülen cam parçalarını temizledi.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan kamyon şoförü İlhan Selçuk, "Trafik ışığı sarıdan kırmızıya dönüyordu. O süratli ben yavaştım" dedi.

Kazayı duyup olay yerine gelen Kaplan çiftinin yakınları otomobilin hemen yanında birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Ters dönen otomobilin çekiciyle kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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