Erzurum'da devrilen araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Erzurum-Ağrı kara yolunda şarampole devrilen SUV tipi araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır.
A.C. idaresindeki 36 AAV 758 plakalı SUV tipi araç, Erzurum- Ağrı kara yolunun Canlı Hayvan Borsası yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile F.C, K.C, S.C. ve A.D.C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.C'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel