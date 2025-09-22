Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çıkarak ağaca çarpması sonucu 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAP 021 plakalı otomobil, Yakutiye ilçesi Karayolları mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çıktı.
Burada çarptığı ağacı deviren otomobil, takla atarak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Ambulanslarla Erzurum Şehir ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel