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Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Özellikle hafta sonlarında düğün ve sünnet konvoyları ile piknikçilerin yoğun olarak kullandığı Abdurrahman Gazi Mezarlığı ve Türbesi yolunda sıkça kazalar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Özellikle hafta sonlarında düğün ve sünnet konvoyları ile piknikçilerin yoğun olarak kullandığı Abdurrahman Gazi Mezarlığı ve Türbesi yolunda sıkça kazalar yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinde iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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