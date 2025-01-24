Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Tortum kara Karagöbek mevkisinde, İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı SUV araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralılar, Mukaddes Erdem, Ercan Aydın ile sürücü Mahmut Albayrak, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
img

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Fatih Ürek'in paylaşımına tepki yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.