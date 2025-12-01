Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 34 DFN 430 plakalı otomobil, 1. Siteler Sokak ile Merkez Tortum Yolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta F.E. idaresindeki 20 AGP 318 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Uğur Sayır (35) H.B, Ö.D, Ö.Ç. ve E.A. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Sayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, biri ana yolda ilerleyen, diğeri ise yan yoldan çıkan iki otomobilin çarpıştığı anlar ve çevredekilerin kazanın ardından yardıma gitmesi yer alıyor.