Erzurum'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Erzurum-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ö.P. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Erzurum- Bingöl kara yolundan kent merkezi istikametine seyreden Ö.P. idaresindeki 25 ACD 646 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.