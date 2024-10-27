Erzurum'da Trafik Kazalarının Önlenmesi İçin Yeni Araçlar Hizmete Girdi

Trafik kazası oranlarında artış görülen Erzurum'da, emniyet genişleterek güçlendirdiği araç filosuyla kazaları önlemek için denetimleri artıracak.

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde, filoya katılan 39 yeni aracın hizmete alınmasına ilişkin tören düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, yeni araçların donanımlı olduğunu söyledi.

Araçlar için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından (YİKOP) 5 milyon ve Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfından da 1 milyon lira olmak üzere 6 milyon lira para ödendiğini bildiren Çiftçi, "Bunun karşılığında İçişleri Bakanlığımız bize 36 yeni araç ve 3 de motosiklet tahsis etti." dedi.

Çiftçi, kentte geçen yıl 8, bu yıl ise 12 ölümlü kaza olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Yüzde 50 oranında artış olduğunu görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarına baktığımız zaman geçen sene 948 yaralanmalı trafik kazası varken bu sene bu oranın 1121'e çıktığını görüyoruz. Yaralanmalı trafik kazalarında artış var. Maddi hasarlı trafik kazalarıyla ilgili geçen sene 1697 kez olmuşken bu sene oran 1929'a yükselmiş. Yani ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında artış var. İnşallah bu araçların hizmete girmesiyle trafik kazalarının sayılarında yolcuların ve sürücülerin trafik kurallarına daha üst seviyede uymaları noktasında denetimleri arttırmamız gerektiğini, bunun mecburiyeti olarak karşımıza çıktığını görüyorum."

Geçen yılın 9 ay 20 günü ile bu yılki aynı dönemde gerçekleşen asayiş ve trafik kazaları oranlarında karşılaştırma yapan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Geçen sene ilimizde polis bölgesinde 9 bin 312 asayiş olayı meydana gelmişti. Bir önceki seneyle kıyasladığımız zaman yüzde 1,6 artış var. Fakat memnuniyetle ifade etmek gerekir ki asayiş olaylarında aydınlatma oranımız geçen sene yüzde 95 iken bu sene yüzde 99'a ulaştı. Asayiş olaylarının içerisinde kişilere karşı işlenen suçlar ve mal varlığına karşı işlenen suçlar ağırlıklı yer tutuyor. Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen seneye göre bu sene yüzde 1,1'lik bir azalış var. Bu sene mal varlığına karşı işlenen suçlar 896, azalış oranları daha anlamlı ve güzel. Toplamda yüzde 33'e tekabül ediyor. Yani mala karşı işlenen suçlarda büyük bir azalış var. Bu sene emniyetimiz almış olduğu önleyici tedbirler neticesinde hiç oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık gibi suçlar gerçekleşmemiş. Bu da yine sevindirici gelişmelerden."

"Suç ve suçlularla mücadelede bizlere büyük avantaj sunacak"

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da emniyet filosuna giren yeni araçlarla vatandaşlara daha etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için çaba sarf edileceğini söyledi.

Yeni araçların emniyete hayırlı olmasını dileyen Yırtar, şunları kaydetti:

"Filomuza yeni katılan bu araçlar şehrimizin güvenliğini sağlamak, görevimizi daha etkin şekilde yerine getirmemizi sağlayarak operasyonel kabiliyetimizi artıracak, suç ve suçlularla mücadelede bizlere büyük avantaj sunacaktır. Teknolojik donanımları ve modern yapılarıyla emniyet teşkilatımızın günlük görevlerinde önemli rol oynayacak bu araçlar, Erzurum'un huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bugün burada yalnızca araç teslim töreni gerçekleştirmiyoruz aynı zamanda toplumumuza hizmet etme konusundaki kararlılığımızı ve gücümüzü bir kez daha pekiştiriyoruz. Devletimizin bize sunduğu bu imkanlarla hiç şüphesiz ki devletimizin vizyonu ile şekillenen 'Türkiye Vizyonu'na 'Huzurun Yüzyılı' olarak da katkı sunacaktır."

İl Müftüsü Rüstem Can'ın dua ettiği programda, kurban kesildi ve ekipler yeni araçlarla şehir turu attı.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir ve çok sayıda polis katıldı.