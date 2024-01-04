Erzurum'da trafik kazalarını önlemek için hurda araçlar yerleştirildi

Erzurum'da trafik kazalarını önleme amacıyla yol kenarına kaza sonucu hasar almış araçlar yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kurallarını ihlal etmenin doğuracağı sonuçları sürücülerin görmesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda Kars-Erzincan kara yolu Kayapa mevkisi ile E-80 kara yolu kenarına, kaza sonucu hurdaya ayrılan araçlar yerleştirildi.

Sürücülerin rahatlıkla görebilmesi için hurda araçlar, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir ayakların üzerine oturtuldu.

Hasarlı araçların önlerine ise azami hız sınırını, trafikte cep telefonu kullanmanın ve alkol tüketmenin yasak olduğunu bildiren levhalar konuldu.

Kent genelinde yaygınlaştırılması planlanan çalışmayla trafik kazalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.