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Erzurum'da Torbacıya Operasyon: Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Torbacıya Operasyon: Zanlı Tutuklandı
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Erzurum'da, sokak satıcılarına yönelik yapılan narkotik operasyonunda H.A. isimli zanlı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen madde ve para ile ilgili detaylara yer verildi.

Erzurum'da, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda sokak satıcılarına yönelik geçekleştirdikleri çalışmalarda üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatı ile 4 bin 900 lira ele geçirdiği H.A'yı gözaltına aldı.

Zanlı H.A.. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığınca sorgulandı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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