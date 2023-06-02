Erzurum'da toplu taşıma otobüsleri çarpıştı: 12 yaralı

Erzurum'da toplu taşıma yapan iki otobüs çarpıştı: 12 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da toplu taşıma yapan iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semti Şıh Köyü caddesinde meydana gelen trafik kazasında Büyükşehir Belediyesine ait 25 DM 201 plakalı toplu taşıma aracı 25 H 0074 özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Yolda başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada otobüslerde bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.