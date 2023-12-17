Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Tır ve Cip Çarpıştı, Ulaşım Kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum'da tır ile cipin çarpıştığı kaza nedeniyle kuzey çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonucunda yolda meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım geçici olarak kapatıldı.

Erzurum'da tır ile cipin çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kuzey çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasan İne'nin (44) kullandığı 33 AJJ 569 plakalı tır, kuzey çevre yolu Erzurum Havaalanı istikametine seyir halindeyken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyir halinde bulunan Erbay Kalay idaresindeki 61 PD 657 cip ise tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada kuzey çevre yolu tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Araç kuyruğunun oluştuğu ve yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma kontrollü bir şekilde açıldı.

Öte yandın Ağrı'da etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Cadde ve sokakları beyaza bürünen kentte ekiplerin çalışması devam ediyor.

Merkeze bağlı Soğancumaçay köyünde ise atını merada otlatmak istediği sırada tipiye yakalanarak arazide mahsur kalan vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Haberler

Bakmadan Geçme

Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title