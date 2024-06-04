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Erzurum'da Tilkiye Misafirlik

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Erzurum'un Tortum ilçesinde yaşayan aile, bahçelerinde kurdukları sofraya sürekli konuk olan tilkiyi besliyor. Tilki, davetsiz misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden aile üyeleriyle sevgi bağı kurdu.

Erzurum'un Tortum ilçesi kırsalında yaşayan aile, bahçelerinde kurdukları sofraya sürekli konuk olan tilkiyi besliyor.

Aksu Mahallesi'nde yaşayan Cabbar Erdoğan ve ailesi, bir süre önce bahçesine gelen tilkiye çeşitli kuruyemiş ve gıda vererek karnını doyurdu.

Erdoğan ailesi, sonraki günlerde de bahçede yer sofrası kurdukları zaman yanlarına gelen tilkiyi besledi.

Davetsiz misafirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan aile üyeleri, sürekli sofralarına konuk olan tilkiyle sevgi bağı kurdu.

Cabbar Erdoğan, AA muhabirine, tilkinin kendilerinden korkup kaçmadığını belirterek, "Ne zaman bahçeye yer sofrası kursak tilki sofranın kokusunu alıp geliyor ve karnını doyuruyor. Tilki acıkınca sürekli bahçeye geliyor, kuruyemiş, tavuk eti ne varsa ona da veriyoruz. Soframıza konuk oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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