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Erzurum'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazaya Neden Oldu

Erzurum'da Ters Yöne Giren Otomobil Kazaya Neden Oldu
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Erzurum'da ters yöne giren bir otomobil, iki araca çarparak kazaya yol açtı. Sürücü yaralandı, durumu stabil.

Erzurum'da ters yöne giren otomobilin 2 araca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Doktor Refik Saydam Caddesi Erzurum Valiliği önünde 25 LT 768 plakalı otomobil, refüje çıkıp karşı şeride geçtikten sonra 25 AEK 120 plakalı otomobile, ardından da 25 TT 135 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada, ters yöne giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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