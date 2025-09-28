Erzurum'da Terlik Fabrikasında Yangın Çıktı

Haberler

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir terlik fabrikasının hammadde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

ERZURUM Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir terlik fabrikasının hammadde deposunda yangın çıktı. Ekipler, yangının hemen bitişikteki boya fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında OSB'de faaliyet gösteren bir terlik fabrikasının hammadde deposunda çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 11 araç, Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir araç ile Aziziye ve Yakutiye belediyelerinden destek amacıyla tanker sevk edildi. Ekipler, alevlerin terlik fabrikasının hemen bitişiğindeki bulunan boya üretim tesisine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

İtfaiye, AFAD, sağlık başta olmak üzere 100'e yakın personelle yapılan mücadele sonrası yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

