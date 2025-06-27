Erzurum'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Gözaltı

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp çete halinde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çok yönlü sürdürülen çalışmalarda, 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını belirleyen ekipler, Erzurum merkezli Hatay, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa'da tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edilen şüpheliler, mağdurların zararlarını karşılamalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.