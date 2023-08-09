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Erzurum'da Tehlikeli Yolculuk: Mobilet Üzerinde 4 Kişi

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir çocuk ve üç yetişkinin mobilet üzerinde tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Erzurum'da mobilet üzerinde biri çocuk 4 kişinin trafikte tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Palandöken ilçesinde şehir hastanesi istikametinden kent merkezine doğru hareket halindeki mobiletle 4 kişi seyahat etti.

Mobiletin ön kısmında bir çocuk, arkasında sürücü ve onun arkasında da iki kadının yolculuk yapması görüntülendi.

Çevredeki vatandaşlar, tehlikeli yolculuğu şaşkın bakışlarla izledi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

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