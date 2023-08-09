Erzurum'da Tehlikeli Yolculuk: Mobilet Üzerinde 4 Kişi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir çocuk ve üç yetişkinin mobilet üzerinde tehlikeli bir şekilde seyahat etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.