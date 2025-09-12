Erzurum'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, çok sayıda senet, çek ve tapu belgesi ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı.