Erzurum'da Taşlı Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Erzurum'da çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Erzurum-Tortum kara yolu Güzelova Mahallesi mevkisindeki bir besi tesisinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Taşlı ve sopalı kavgaya dönen olayda 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık ekiplerince taşındığı esnada bir kişinin sinirlenerek ambulansın arka kapısının camını kırdığı öğrenildi.

Öte yandan olay anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kavga anı ile çevredekilerin olay yerine doğru gitmesi, bölgeye gelen ambulans yer alıyor.