Erzurum'da Taş Ocağında Göçük: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
Oltu ilçesindeki Dutlu Mahallesi'nde bir taş ocağında meydana gelen göçük sonrası sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de olay yerine gitti.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.
İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel