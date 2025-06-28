Erzurum'da Taş Ocağında Göçük: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında göçük meydana geldiği bildirildi.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.