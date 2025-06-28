Erzurum'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erzurum Valisi, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Tutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

Vali Çiftçi, beraberindekilerle olay yerinde inceleme yaptı.

Olaya ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Oltu ilçesi Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta 28.06.2025 günü saat 11.20 sıralarında göçük meydana gelmiştir. 3 işçinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ivedi şekilde sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında "Göçük altında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde ulaşılan işçilerden biri olay yerinde vefat etmiş, iki işçi ise kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmıştır." denildi.

"Göçük altında kimse yok"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ile Oltu Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, aile yakınlarını ziyaret etti.

Ala, çıkışta gazetecilere, cenazelerin hastanede olduğunu söyledi.

Yakınların da hastanede olduğunu bildiren Ala, "Allah rahmet eylesin, bütün halkımızın, memleketimizin başı sağ olsun. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Ala, "Oltu taşı çıkarırken bir köyde 3 vatandaşımız göçük altında kalıyor ve maalesef vefat etmişler ama göçük altında kimse yok, çıkarıldılar. Şimdi otopsileri yapılıyor. Bütün arkadaşlarımız, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz burada." diye konuştu.

İlgili birimlerle, başsavcılığın ve başhekimliğin de gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Ala, "Kardeşlerimiz çok hızlı bir biçimde de göçük altından kurtarılmış. Üzgünüz, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şu anda da orada herhangi bir göçük altında kimse yok. Arkadaşlarımız da çalışmalarını yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.