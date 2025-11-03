Haberler

Erzurum'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Öldürüldü, Zanlı İntihar Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Salih A, tartıştığı Nermin T'yi silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay sonrası yapılan inceleme ve ihbar ile her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Salih A'nın, daha önce Nermin T'yi bıçakla yaraladığı ve cezaevinden şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Erzurum'da bir kişi tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İddiaya göre, Salih A, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde ikamet eden Nermin T. ile tartıştıktan sonra, bölgeden kaçmaya çalışan kadını silahla vurdu.

Cinayet zanlısı, daha sonra aynı silahla olay yerinde intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Salih A'nın, daha önce aynı kurumda çalıştığı Nermin T'yi 2023 yılında bıçakla yaraladığı ve bu suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden 22 Ekim'de izinli çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Ağabeyini döverek öldürdü

Bu neyin nefreti! En yakınını döverek öldürdü
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.