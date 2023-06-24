Erzurum'da Tarihi Caminin Şadırvan Muslukları Çalındı

Erzurum'da bulunan tarihi Ali Ağa Camisi'nin şadırvan musluklarını 10 günde iki kez çalan köpekli hırsızlar aranıyor. Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kendilerini engellemek isteyen kişileri korkutmak amacıyla köpekle bölgeye gelen 4 hırsızın, şadırvandaki muslukları yaklaşık 3 dakikada söküp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da bulunan tarihi Ali Ağa Camisi'nin şadırvan musluklarını 10 günde iki kez çalan köpekli hırsızlar aranıyor.

Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlandığı bölgedeki Osmanlı Dönemi'nin Yeniçeri Ocağı ağalarından Zakreci Ali Ağa tarafından 1608'de yaptırılan Ali Ağa Camisi'nin şadırvanından 10 günde 2 kez toplam 33 musluk çalındı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kendilerini engellemek isteyen kişileri korkutmak amacıyla köpekle bölgeye gelen 4 hırsızın, şadırvandaki muslukları yaklaşık 3 dakikada söküp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Önce gözlem yapıyorlar sonra 4 kişi köpeklerle geliyor"

Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi Şantiye Şefi İbrahim Hakkı Aslan, AA muhabirine, cuma namazında vatandaşların rahatça abdest alabilmesi için şadırvanın gereken bakımlarını yeni yaptıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bundan bir ay önce yine bakımlarımızı yapmıştık. Musluklarımızı takmıştık. 10 gün önce hırsızlar gece gelip hepsini teker teker söküp götürdüler. Bu sefer biraz daha önlem alarak silikonlarla ve yapıştırıcılarla daha sağlam olsun diye sıkıca yeni muslukları taktık. Geçen hafta sökmüşlerdi, bu kez ayaklarıyla tekme atıp kırıp götürmüşler. Önce 2 kişi gelip gözlem yapıyorlar daha sonra 4 kişi köpeklerle geliyor. 2 kişi köpeklerle köşe başlarını tutuyorlar. Sonra kimsenin olmadığını görünce o 2 kişi de köpekleri bırakıp gelip diğerleriyle beraber muslukları sökmeye başlıyorlar. 3 dakikada hepsini söküyorlar."

Tarihi eser niteliğinde olması için şadırvanda Osmanlı tarzı musluk kullanılıyor

Aslan, tarihi caminin şadırvanında tarihi eser niteliğinde olması için Osmanlı tarzı musluk kullandıklarına işaret etti.

Muslukların adedinin 500-600 lira olduğunu anlatan Aslan, "Toplamda 33 musluğumuzu çaldılar. Piyasa değeri yaklaşık 20 bin liraya tekabül ediyor. Artık gereken onarımları yaparak bunları eski haline getireceğiz. Umarız bir daha böyle bir durum yaşanmaz." diye konuştu.

Esnaf Muhammet Katmer de yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Geçen hafta yine buranın muslukları çalınmıştı. Belediye diğer hırsızlıktan dolayı bu kez muslukları daha sağlam sıkı bir şekilde silikonla yapıştırdı. Bu seferde elleriyle sökemeyince ayaklarıyla tekmeleyip kırıp götürmüşler." ifadelerini kullandı.

Katmer, çarşıda yakın zamanda yaşanan hırsızlık olayından dolayı esnafın da tedirgin olduğunu kaydetti.