Erzurum'da Taksi Şoförleri Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksi şoförleri arasındaki alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yakutiye ve Palandöken ilçelerindeki 2 farklı taksi durağının şoförleri, alacak meselesi nedeniyle telefonda tartıştı.

Kayakyolu Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda buluşan taraflar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada, R.K. (63) A.K. (48) M.T.K. (27) ile diğer taraftan E.Ç. (22) M.Ç. (54) F.Ç. (50) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.