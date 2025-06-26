Erzurum'da Takla Atan Araçtaki Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Pasinler ilçesinde yoldan çıkan SUV tipi araç takla attı. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde takla atan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Taner Ş. idaresindeki 34 ZYK 87 plakalı SUV tipi araç, Çöğender Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ağır hasar alan araçtaki yaralı sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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