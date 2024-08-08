Erzurum'da tabancayla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu
Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesinde, H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Erzurum'da tabancayla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu.
Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.
İş yerinin camına 6 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin kaçma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.