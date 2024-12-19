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Erzurum'da Tabancayla Ateş Açan 3 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da Tabancayla Ateş Açan 3 Zanlı Tutuklandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir eve tabancayla ateş açan ve kaçan 3 zanlı, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Zanlılardan birinin 10, diğerinin 4 ve sonunkinin 7 suç kaydı bulunuyor.

Erzurum'da eve tabancayla ateş açtıktan sonra taksiyle kaçan ve polisler tarafından suç aletiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde binadaki daireye tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. İhbarcıların, şüphelilerin taksi çevirerek olay yerinden uzaklaştığı bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı.

Kaçanların durdurdukları taksiyle irtibata geçen ekipler, şüphelilerin Hilalkent semtindeki eve gittikleri bilgisini aldı.

Eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K, E.T, ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden F.K'nin 10, E.T'nin 4 ve A.Ö'nün ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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