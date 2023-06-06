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Erzurum'da Sürücü Fren Yerine Gaze Bastı, Bahçe Duvarından Aşağı Uçtu

Erzurum'da Sürücü Fren Yerine Gaze Bastı, Bahçe Duvarından Aşağı Uçtu

Güncel Haberler

Erzurum'da fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, park ettiği alanın hemen önündeki bahçe duvarından aşağı düştü. Kazada can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmazken, facianın önüne alt tarafta bulunan büyük tahta parçaları engel oldu.

Erzurum'da bir sürücü aracını park ettikten sonra fren yerine gaza basınca bahçe duvarından aşağı uçtu.

Erzurum'da fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, park ettiği alanın hemen önündeki bahçe duvarından aşağı düştü. Kazada can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmazken, facianın önüne alt tarafta bulunan büyük tahta parçaları engel oldu. Araç yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarından aşağı düşerken, tahta parçalara vurarak durdu. Böylece araç takla atmaktan kurtuldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ülkemizde sıkça rastlanan bu tarz kazalara karşı yetkililer sürücüleri uyarırken, özellikle park halinde dalgınlık ya da başka bir şeyle meşgul olan dikkatsiz sürücülerin benzeri kazalarla karşı karşıya geldiklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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