Erzurum'da Suriyeliler Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Erzurum'da yaşayan Suriyeli öğrenciler, Türk ve Suriye bayrakları ile sevinç gösterileri yaptı ve rejimi eleştiren sloganlar attı.
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Erzurum'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde bir araya gelerek Türk ve Suriye bayrakları taşıyan Suriyeli öğrenciler, rejimin çöküşünü kutladı.
Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, sık sık tekbir getirdi.
Ülkelerinin bayrağını yüzlerine çizen birçok Suriyeli, fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı.
Emniyet güçleri de gösteride güvenlik önlemi aldı.