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Erzurum'da Sulama Kanalına Uçan Otomobildeki Ebeveynler Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Sulama Kanalına Uçan Otomobildeki Ebeveynler Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sulama kanalına uçtu. Mustafa ve Birsen Anataca çifti yaşamını yitirirken, kızları Dilay yüzerek kurtuldu.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki Mustafa Anataca (50) ile Birsen Anataca çifti yaşamını yitirdi, kızları Dilay ise yüzerek kurtuldu. Zonguldak'ta yaşayan ailenin, Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak için yola çıktı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Anataca'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, kanalına uçup, ters döndü. Yoldan geçenler otomobili fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobildeki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulan çiftin kızları Dilay Anataca ise kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilay Anataca'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada Zonguldak'ta yaşayan Anataca ailesinin Atatürk Üniversitesi'ni kazanan kızları Dilay'ın kaydını yaptırmak için yola çıktıkları belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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