Erzurum'da Suçla Mücadele: 92 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da geçen ay yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-30 Nisan'da kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan uygulamalar ve teknik, fiziki takipler sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 92 şüpheli yakalandı.