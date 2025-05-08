Erzurum'da Suçla Mücadele: 92 Şüpheli Yakalandı
Erzurum'da yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, 01-30 Nisan tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları da tespit etti.
Erzurum'da geçen ay yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-30 Nisan'da kent genelinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan uygulamalar ve teknik, fiziki takipler sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 92 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel