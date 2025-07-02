Erzurum'da Suçla Mücadele: 324 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 324 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haziran ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 176 bin 149 kişi sorgulandı, aranan 324 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 36 bin 151 araç kontrol edildi.

Ayrıca 1154 umuma açık iş yeri, 1067 park ve bahçe ile 2 bin 58 metruk bina kontrol edildi, 463 yoklama kaçağı tespit edildi.

Çalışmalarda 6 tabanca, 2 kurusıkı, 2 av tüfeği, 42 bıçak, 100 fişek, 4 kilo 254 gram uyuşturucu ele geçirildi.