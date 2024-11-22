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Erzurum'da Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Eğitimi Verildi

Erzurum'da Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Eğitimi Verildi
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Erzurum'da vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerine 'stresle başa çıkma ve öfke kontrolü' eğitimi verildi. İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği seminerde katılımcılara stres yönetimi ve öfke kontrolü üzerine bilgiler aktarıldı.

Erzurum'da vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve personele "stresle başa çıkma ve öfke kontrolü" eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığınca Valilik koordinesinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine, Vali Mustafa Çiftçi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ve personeli katıldı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kişisel gelişim başta olmak üzere çeşitli konularda bu tarz seminerler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Bu tür seminerlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Çiftçi, Prof. Dr. Aydın'ın vereceği eğitimin faydalı olacağına inandığını kaydetti.

Seminerde sunum yapan Prof. Dr. İnayet Aydın da katılımcılara stresin yönetilmesi, öfkenin kontrol altına alınması ve bu süreçte kullanılan çeşitli teknikler hakkında bilgi verdi.

Konuyu teorik ve uygulamalı tekniklerle katılımcılara aktaran Aydın, stresle başa çıkmanın sadece bireysel değil, aynı zamanda iş yerindeki verimlilik ve sosyal ilişkiler açısından da büyük etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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