Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı Güncel Haberler Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nde annesi ve kardeşiyle yürüyen T.N.Ö'ye, A.E sözlü tacizde bulundu. Çıkan tartışmada kadını darbeden A.E, olay yerinden kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin darbettiği A.E, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Caddesi Erzurum Güncel Haberler

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