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Erzurum'da Sonbahar Renk Cümbüşü: Karla Kaplı Dağlar ve Ağaçlar

Erzurum'da Sonbahar Renk Cümbüşü: Karla Kaplı Dağlar ve Ağaçlar
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Erzurum'a sonbaharın gelmesiyle birlikte zirvesi karla kaplı dağlar ve kent merkezindeki ağaçlar, muhteşem bir renk cümbüşü oluşturdu. Palandöken Kayak Merkezi ve botanik bahçesinde sonbaharın güzelliği dronla görüntülendi.

ERZURUM'a sonbaharın gelmesi ile zirvesi karla kaplı dağlar ve kent merkezindeki ağaçlar, renk cümbüşü oluşturdu.

Deniz seviyesinden bin 900 metre yükseklikteki yerleşim alanı ile Erzurum, Türkiye'nin en soğuk ve en çok kar alan illerinden biri. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta zirvesi karla kaplı Palandöken Kayak Merkezi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ve Ata Park Botanik Bahçesi'nde oluşan sonbaharın güzelliği dronla görüntülendi. Yüksek rakımlı bölgelerde farklı renklere bürünen ağaçlar, karın yansıttığı beyaz örtü ile birleşince ortaya renk cümbüşü çıktı. Sonbahar renkleri ve beyaz örtü ile kaplanan dağlarıyla Erzurum, açık hava stüdyosuna dönüştü.

'ÇOK GÜZEL MANZARA'

Sonbahar renkleri ile Erzurum'un açık bir stüdyoya dönüştüğünü söyleyen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Zeynep Aslan (21), "Arkadaşımla fotoğraflar çektirmek için Palandöken'e gittik. Çok güzeldi, karlar yağmıştı. Zaten Erzurum'un doğal bir güzelliği ve manzarası var. Sonbaharın gelişi ile birlikte yeşiller, kahverengiler bir araya karıştı. Tabii burası Erzurum, burada işin içine beyazlar da giriyor. Çok güzel bir manzara vardı" diye konuştu. Erzurumlu Tuğçe İrem Dumlu (22) ise "Erzurum'a sonbaharın gelmesi ile çok müthiş bir manzara ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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