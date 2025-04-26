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Erzurum'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyüledi

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Erzurum'da EİT 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi, binlerce izleyici tarafından büyük beğeni topladı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan SOLOTÜRK, nefes kesen uçuşlarıyla Erzurumlulara unutulmaz bir deneyim sundu.

Erzurum'da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

"SOLOTÜRK ile gurur duyuyoruz, "Can kurban size can kurban"

ERZURUM - EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı açılış programı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapıldı.

Erzurum'da Miting alanı ve Olimpiyat parkını dolduran binlerce Erzurumlu, Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği, akrobasi timi SOLOTÜRK gösterisini büyük bir heyecanla takip etti.

SOLOTÜRK gösterisinin sunumu Üsteğmen Alper Şen yaparken, Yer gözcü Pilot Binbaşı Erhan Aydemir, Müzik de ise Muhammet Bölükbaşı görev aldı.

Erzurum semalarında süzülen SOLOTÜRK ekibi yaptıkları şovlarla adeta nefes kesti.

Gösteriyi muhteşem bulduklarını söyleyen Erzurumlular, "Çok mutlu olduk. Çok güzel hareketler yaptılar. Gurur duyduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. SOLOTÜRK bizim gururumuz. Can kurban size can kurban. Hayran kaldık" diye konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Güncel
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