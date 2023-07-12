Erzurum'da SMA hastası çocuğun kumbarası çalındı, şüpheli yakalandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir ekmek fırınının tezgahına konulan SMA hastası çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için konulan kumbara çalındı. İş yeri sahibi durumu polise bildirdi ve güvenlik kameraları incelendi. Şüpheli, kamera kayıtlarında tespit edildi ve gözaltına alındı. Ancak, savcılık tarafından serbest bırakıldı.