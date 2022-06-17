Erzurum'da SMA hastası bebek için mini konser ve kermes düzenlendi

Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi müzik eğitmenleri, SMA hastası 6 aylık bebeğin tedavi masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak için mini konser ve kermes programı düzenledi.

Valilik onayıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte vatandaşlar, Erzurum Şehir Hastanesi'nde 2,5 aydır tedavi gören Muhammet Eymen Kaya için bağışta bulundu.

Anne Özlem Kaya, AA muhabirine, 6 aylık oğluna 11 Şubat'ta SMA Tip 1 tanısı konulduğunu ve o günden bu yana bebeğinin tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavi için Valilik desteğiyle yardım kampanyası düzenlediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Kampanya kapsamında konser ve kermes etkinliği yapılıyor. Şehrimizin daha çok desteğiyle çocuğumuzu yurt dışındaki gen tedavisine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz tedaviyle normal bir çocuk gibi nefes alıp yürüyebilecek. Henüz 6 aylık süt kuzusu. Her gün hastaneye süt götürüyorum. Tedavinin maliyeti maalesef çok yüksek. Gen tedavisi için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bunun için benim gücüm yetmiyor ama güzel insanlarımızın desteklerini bekliyoruz."

Baba Risalettin Kaya da kentteki insanlar sayesinde gerekli paranın toplanacağına inandığını belirterek, "Dubai'den teklif aldık ve 1,8 milyon dolar gibi yüksek bir paraya ihtiyacımız var. Şehir olarak kısa sürede bunu yapabileceğimize inanıyoruz. İnsanlarımız buna duyarsız kalmayacak ve çocuğumuzu bin an önce tedaviye göndereceğiz çünkü biz çocuğumuz için bir gelecek hazırlama peşinde değiliz sadece 'nefes alsın' diye bu mücadeleyi veriyoruz. Bizler gücümüz yettiğince bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.