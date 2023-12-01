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Erzurum'da sırt çantasında metamfetamin ele geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, H.Y'nin sırt çantasında astar içerisine gizlenmiş 506,72 gram metamfetamin maddesi bulundu. H.P tutuklandı.

Erzurum'da sırt çantasına gizlenmiş 506,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Y'nin üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramada, çantanın alt kısmında astar içerisine gizlenmiş 506,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.P emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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