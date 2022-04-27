Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen ve akraba olan iki grup, Edip Somun Oğlu Mahallesi'ndeki Tortum yolu üzerinde karşılaştı.

Yol kenarına araçlarını park ederek yolun kısmen trafiğe kapanmasına da sebep olan iki grup, tartışmaya başladı.

Sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında 2 kişi yaralandı, araçlar zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay mahallinde silah ve suç aleti araması yaptı.

Öte yandan, kavga sebebiyle yolda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kavga, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum, kavga, Polis, Güncel, Haberler

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