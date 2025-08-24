Erzurum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Erzurum'da bir araçtan açılan ateş sonucu A.K. isimli bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokak'ta A.K, bir araçtan silahla açılan ateş sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
