Erzurum'da Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Erzincan'da Yakalandı

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Erzurum'da iş yerlerinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olayın ardından polis, şüphelileri Erzincan'da yakaladı.

Erzurum'da iş yerlerinin önünde 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla 3 zanlı Erzincan'da gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Palandöken ilçesinde, dün Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerlerinin önünde, K.D.G. ve Y.G'nin silahlı saldırı sonucu yaralandığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen M.K, H.S. ve Z.Ü'yü Erzincan'da yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öz Meral Caddesi'ndeki bir emlakçının önünde, dün, silahla bacaklarından yaralanan K.D.G. ve Y.G. hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri de olay sonrası bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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