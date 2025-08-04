Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde iş yerlerinin önünde oturan 2 kişi, 3 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan K.D.G. ve Y.G. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Erzurum'da iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde işyerlerinin önünde oturan K.D.G. ve Y.G, 3 şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışması başlattı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel