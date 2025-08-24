Erzurum'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesi'nde çıkan silahlı saldırıda 21 yaşındaki K.A. yaralandı. Olayın şüphelisi G.T. ise polisin müdahalesiyle yakalandı.
Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
K.A. (21), Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokak'taki binadan çıktığı sırada araçtan silahla ateş açılması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, saldırı sonrası kaçan şüphelinin G.T. (41) olduğunu araç plakasından tespit etti.
Şüpheli G.T, aynı mahalledeki 2. Çimenli Sokak'ta polisin şüphelenerek durdurduğu başka bir araçta suç aletiyle yakalandı.
Zanlının galerici olduğu ve 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel