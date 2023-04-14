Erzurum'da silahlı kavgada öldürülen Ebubekir Akın'ın katil zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

ERZURUM'da silahlı kavgada içinde bulunduğu otomobilde yüzünden vurulup tedaviye alındığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitiren Ebubekir Akın'ın (28) cinayet şüphelisi Haci Güler (28), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde saklandığı büfenin bodrumunda yakalandı.

Olay, 26 Mart günü öğle saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 4'üncü Canan Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in Erzurum'daki evine baskın yaptı. Ancak Güler bulunamadı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, istihbarat ekiplerinin de desteğiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Oluşturulan özel ekip, şüpheli Hacı Güler'in Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde saklandığını belirledi. Erzurum'dan bin 350 kilometre uzaklıktaki Çerkezköy'e giden özel ekip, baskın yaptığı evden kaçan şüpheli Hacı Güler'i saklandığı büfenin bodrumunda yakaladı. Şüphelinin Erzurum'a getirileceği bildirildi.