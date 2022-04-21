Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga

Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre İ.A. tabancayla iki kardeşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti diğerinin tedavisine devam ediliyor. Şüpheli İ.A. polis etrafından gözaltına alındı.

(M. Ertuğrul Polat-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel