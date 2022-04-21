Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Erzurum'da silahlı kavga

Son dakika gündem haberi... Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda İ.A. ile S.Y. ve S.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre İ.A. tabancayla iki kardeşe ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti diğerinin tedavisine devam ediliyor. Şüpheli İ.A. polis etrafından gözaltına alındı.

(M. Ertuğrul Polat-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title