Erzurum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da husumetli oldukları belirtilen kişiler arasında çıkan kavgada 1 kişi, silahla çevreye açılan ateş sonucu kırılan araç camlarıyla yaralandı.

Rabiaana Mahallesi Atatürk Lisesi arkasında Yakup Ünal A. ile Berat Çağrı Ç, Şahin Ç. arasında önceden küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şahin Ç'nin tabancayla çevreye ateş ettiği olayda, aracın kırılan camları kavgayı ayırmaya çalışan Yakup Ünal A'nın küçük kardeşi Abdulkadir A'nın dirseğini kesti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Berat Çağrı Ç. ikametinin yakınlarında gözaltına alındı, Şahin Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, kurşun isabet eden ve kiralık olduğu öğrenilen aracı incelemenin ardından otoparka çekti, bölgede yapılan çalışmalarda konuyla alakalı olduğunu değerlendirilen bıçak ile 3 boş kovan buldu.???????