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Erzurum'da Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve 35 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da uzun namlulu tüfek ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bomba arama köpeği "Yazı"nın da desteğiyle ekipler, Palandöken ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 1 kama ve 35 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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